Более 120 псковичей написали «Тотальный диктант»

20:34, 20 апреля 2024, ПАИ

Более 120 псковичей приняли участие в акции «Тотальный диктант», сообщили ПАИ организаторы.

Напомним, в этом году акция прошла в двадцатый раз. Текст для диктанта подготовила известная писательница Анна Матвеева, он был посвящён дневникам, их истории как жанра, интересным историческим личностям и авторам знаменитых дневников.

Псковичи могли написать «Тотальный диктант» на одной из пяти площадок. Результаты будут известны 23 апреля.