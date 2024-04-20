Более 120 псковичей написали «Тотальный диктант»
Более 120 псковичей приняли участие в акции «Тотальный диктант», сообщили ПАИ организаторы.
Напомним, в этом году акция прошла в двадцатый раз. Текст для диктанта подготовила известная писательница Анна Матвеева, он был посвящён дневникам, их истории как жанра, интересным историческим личностям и авторам знаменитых дневников.
Псковичи могли написать «Тотальный диктант» на одной из пяти площадок. Результаты будут известны 23 апреля.
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20 апреля 2024
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