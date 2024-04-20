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Общество

Великолучане присоединились к акции «Тотальный диктант»

Великолучане приняли участие в традиционной просветительской акции «Тотальный диктант» сегодня, 20 апреля, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Великолучане присоединились к акции «Тотальный диктант». Фото здесь и далее: ЦГБ имени Семевского

Были организованы три основные площадки для всех желающих попробовать себя в написании диктанта: Великолукская центральная городская библиотека им. М. И. Семевского (ул. Пионерская, д. 7), Мемориальный дом-музей академика И. М. Виноградова (ул. Ставского, д. 48) и библиотека семейного чтения (ул. Гражданская, д. 24).

На главной площадке в Центральной городской библиотеке им. М. И.Семевского участников и организаторов проекта приветствовал депутат городской Думы Дмитрий Белюков.

«Тотальный диктант» проходит уже 20-й год, и количество участников постоянно растёт. Ведь важно не только проверить свои знания, но и почувствовать сопричастность к великому таинству русского языка и русской культуры», – отметил он.

Напомним, что автором диктанта в 2024 году стала писатель, журналист, многократный лауреат премии «Большая книга» Анна Матвеева.

«Что интересно, в этом году впервые в Великих Луках прошёл детский диктант – это вариант «Тотального диктанта» для детей, его текст написан также Анной Матвеевой. Желающих проверить свою грамотность среди школьников было немало, они писали диктант на площадке библиотеки – филиала № 1. Итоги акции и имена отличников-великолучан назовут уже скоро», – отметили в газете.

Ранее сообщалось, что более 120 псковичей приняли участие в акции «Тотальный диктант».

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