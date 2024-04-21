Трёхтонный колокол поднят на колокольню Свято-Троицкого собора в Острове

15:18, 21 апреля 2024, ПАИ

Главный колокол весом около трёх тонн освятили и подняли на колокольню Свято-Троицкого собора в Острове, передаёт корреспондент газеты «Островские вести».

Разделить это событие пришли островичи и гости города. Настоятель Свято-Троицкого собора священник Роман (Павлов) поздравил собравшихся прихожан с великим торжеством, пожелав всем крепости духа и веры, а также посвятил присутствующих в историю появления долгожданных колоколов.

«После советской эпохи в нашем храме долгое время использовались для звона пустые кислородные баллоны. Но по Божьей милости в прошлом году на праздник Ильи Пророка в наш храм позвонил житель Воронежа, который выразил желание посетить собор и город Остров, а также пожертвовать в наш храм колокола. Благотворитель сдержал своё слово и уже через полтора месяца уведомил нас о том, что изготовление колоколов уже начато», – рассказал отец Роман.

Прихожанка Свято-Троицкого собора Зинаида Сидорова отметила, что этот день для неё настоящий праздник. «Сегодняшнее событие — это праздник и большое счастье для прихожан, потому что все мы — братья и сёстры, а храм — наш общий дом, который мы должны благоустраивать и украшать. Когда-то он стал невольным свидетелем всех исторических событий. Видел и разруху, и возрождение. Хочется, чтобы островичи помнили об этом всегда и принимали участие в жизни нашего храма как можно чаще», — пожелала Зинаида Ивановна.



Фото: Газета "Островские вести"



Фото: Газета "Островские вести"



Фото: Газета "Островские вести"



Фото: Газета "Островские вести"



Фото: Газета "Островские вести"



Фото: Газета "Островские вести"











Пономарь храма Святой Троицы Михаил (Иванов) освящение и поднятие главного колокола Свято-Троицкого собора также считает важнейшим событием. «Этот колокол для нас и нашего храма как великая награда. Мы встречаем его с радостью и молитвой Господу за то, что он услышал нас», — прокомментировал мальчик.

После Божественной литургии отец Роман провёл торжественный чин освящения главного колокола, который на глазах у всех присутствующих был поднят в колокольню.

«Мы очень рады, что у нас теперь есть колокола. Это большое счастье, потому что колокол — это сердце и голос храма», – добавила Зинаида Сидорова.