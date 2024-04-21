Акция «Твой выбор» проходит в Печорском муниципальном округе

20:31, 21 апреля 2024, ПАИ

Всероссийская оперативно-профилактическая акция «Твой выбор» проходит в Печорском муниципальном округе. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Сотрудники МО МВД России «Печорский» встретились с учащимися печорских школ. В рамках акции они рассказали школьникам о вреде употребления наркотических средств, ответственности за преступления и правонарушения в этой сфере.

Детям также рассказали об административной и уголовной ответственности, о причинах постановки на учёт. Кроме того, учащимся напомнили о времени нахождения несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения законных представителей.

В конце профилактической беседы был показан видеоролик о средствах индивидуальной мобильности.