Свет временно отключат в деревнях Гдовского района

09:37, 22 апреля 2024, ПАИ

Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в населенных пунктах Гдовского района, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Сегодня, 22 апреля свет отключат в деревне Полично, 23 апреля – в деревне Брод, а 24 апреля электроснабжения не будет в деревне Залахтовье.

Кроме того, 25 апреля электричество отключат в деревнях Горка, Голодушка, Пископово, Великуша, Фазенда, Горка, Курпач, Ветеря, Ремда, Гребенево, Балахново, Заболотье, Гологляк, Кола, Ветеря, Козлово, Кобылье Городище, Таборы, Самолва, Замошье, Луг, Чудские Заходы, Путьково, Пнево, Чудская Рудница, Остров, Булатовщина-2, Духнова Гора, Бешкино-1.

26 апреля света не будет в деревнях Марьино и Строгино, а 27 апреля – в деревне Сректово.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили в администрации.