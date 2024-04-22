Андрей Ермаков опроверг информацию об издевательствах над псковским школьником

10:53, 22 апреля 2024, ПАИ

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков опроверг информацию об издевательствах над псковским школьником.

По его словам, на минувших выходных во многих информационных источниках появилось видео с издевательствами над ребёнком в одной из школ. «К сожалению, многие источники утверждают, что на видео оказались псковские школьники. Хочу вас заверить, и эта информация перепроверена, у нас подобных инцидентов не происходило. Это кадры из другого региона», - сообщил Андрей Ермаков.

Инцидент произошёл в одной из школ в Нижнем Новгороде. Однако сначала видео с избиением школьника распространилось по пабликам Пскова.

«Тем не менее призываю всех обратить внимание на микроклимат, который создается в образовательных учреждениях. Мы много говорим о том, что вопросы воспитания в последнее время в школе становятся превалирующими и необходимо активно работать над формированием уважительного и дружелюбного отношения между всеми участниками образовательного процесса», - отметил Андрей Ермаков.

По его словам, в Псковской области большое внимание уделяется борьбе с буллингом. Проводятся консультации и обучение для учителей по выявлению и предотвращению случаев буллинга, а также по развитию навыков работы с конфликтными ситуациями и построению позитивного взаимодействия в классе. Учителя получают доступ к методикам и инструментам, помогающим эффективно реагировать на проявления буллинга.

«Благодаря такому комплексному подходу, в образовательных учреждениях Псковской области удается снизить проявления буллинга и создать поддерживающую атмосферу, где каждый ученик может чувствовать себя защищенным. Вместе с тем призываю вас быть очень внимательными к своим детям и к самим себе», - заключил Андрей Ермаков.