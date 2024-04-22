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Андрей Ермаков опроверг информацию об издевательствах над псковским школьником

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков опроверг информацию об издевательствах над псковским школьником.

Фото: ПАИ

По его словам, на минувших выходных во многих информационных источниках появилось видео с издевательствами над ребёнком в одной из школ. «К сожалению, многие источники утверждают, что на видео оказались псковские школьники. Хочу вас заверить, и эта информация перепроверена, у нас подобных инцидентов не происходило. Это кадры из другого региона», - сообщил Андрей Ермаков.

Инцидент произошёл в одной из школ в Нижнем Новгороде. Однако сначала видео с избиением школьника распространилось по пабликам Пскова.

«Тем не менее призываю всех обратить внимание на микроклимат, который создается в образовательных учреждениях. Мы много говорим о том, что вопросы воспитания в последнее время в школе становятся превалирующими и необходимо активно работать над формированием уважительного и дружелюбного отношения между всеми участниками образовательного процесса», - отметил Андрей Ермаков.

По его словам, в Псковской области большое внимание уделяется борьбе с буллингом. Проводятся консультации и обучение для учителей по выявлению и предотвращению случаев буллинга, а также по развитию навыков работы с конфликтными ситуациями и построению позитивного взаимодействия в классе. Учителя получают доступ к методикам и инструментам, помогающим эффективно реагировать на проявления буллинга.

«Благодаря такому комплексному подходу, в образовательных учреждениях Псковской области удается снизить проявления буллинга и создать поддерживающую атмосферу, где каждый ученик может чувствовать себя защищенным. Вместе с тем призываю вас быть очень внимательными к своим детям и к самим себе», - заключил Андрей Ермаков.

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