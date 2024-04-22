Дожди и порывистый ветер прогнозируют в Псковской области 23 апреля
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 23 апреля. Днём возможен небольшой дождь, ночью синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, утром и днём местами его порывы достигнут 15 метров в секунду.
Температура воздуха по региону ночью составит от 0 до +5 градусов, днём термометры покажут от +3 до +8 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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