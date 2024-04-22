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Общество

Инвалиду в Псковской области после вмешательства прокуратуры возместили деньги за покупку лекарств

Инвалиду в Псковской области возместили расходы на приобретение жизненно важных лекарств после вмешательства прокуратуры Пушкиногорского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина является инвалидом I группы и нуждается в постоянном приёме лекарств. «При предъявлении рецепта в аптеке отпуск необходимого лекарства ему не произведён в связи с его отсутствием. В целях непрерывного лечения заявитель был вынужден приобрести препарат для лечения за счёт собственных средств», – рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с комитета по здравоохранению Псковской области расходов, затраченных на самостоятельное приобретение лекарств.

В настоящее время требования прокурора полностью удовлетворены, подчеркнули в пресс-службе.

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