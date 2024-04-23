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Хирург не смог спасти крыло раненому аисту из Пустошкинского района

Хирург не смог спасти крыло раненому аисту Гультяю (птицу назвали по имени деревни, в которой её нашли) из Пустошкинского района. Об этом сообщила орнитолог, руководитель центра помози аистам «Дом белого аиста» в Гдовском районе.

«Птицу доставили в ветеринарную клинику. Рентген показал, что у аиста открытый перелом обоих костей предплечья левого крыла в дистальной части и перелом локтевой кости в проксимальной части предплечья. Выяснилось, что травму аист получил в деревне, зацепившись за металлический забор. Видимо, пока птица, повиснув на заборе, пыталась освободиться – не только сломала кости предплечья, но и очень сильно повредила мягкие ткани крыла. Из-за этого сохранить крыло не представлялось возможным, значительную часть его пришлось удалить», - уточнила Марина Сиденко.

По словам специалиста, Гультяй оказался взрослым, опытным самцом. «Боевой такой парень, способный постоять за себя. По прибытии в Аистиный центр, как только его высадили из транспортной коробки, встал на ноги и не ложился. На следующий день при осмотре активно защищался. После операции прошла почти неделя. Сейчас продолжается лечение – курс антибиотиков, ежедневные перевязки, дня через три снимаем швы. Птица учится жить с одним крылом. У нас ещё одним аистом-инвалидом стало больше, теперь Гультяй будет жить в аистином центре», - констатировала орнитолог.

Марина Сиденко поблагодарила всех, кто переживал о Гультяе. «Если вы хотите помочь Гультяю и его собратьям (у нас содержится более 50 невыпускных аистов-инвалидов, каждый с непростой судьбой), вы можете перечислить им на корм и лечение любую сумму на карту руководителя проекта или официальные счёт организации», - предложила Марина Сиденко.

Здесь есть необходимые реквизиты для перевода средств: https://vk.com/aistiniydom?w=wall-171714661_12404.

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