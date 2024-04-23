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Общество

Псковских подростков приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Дети и подростки Псковской области могут стать участниками пятого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Псковских подростков приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В конкурсе представлено 12 направлений («вызовов»), в этом году все они посвящены сохранению семейных традиций и ценностей.

Впервые в конкурсе могут принять участие ученики начальной школы, испытания для которых пройдут в дистанционном формате. Победители смогут поехать в Москву на новогодний семейный слёт, посетить парк «Остров Мечты» и отправиться на специальном поезде в Великий Устюг к Деду Морозу.

Для учеников 5–10 классов и студентов колледжей первые этапы также пройдут дистанционно. При помощи тестов они определят свой тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и уровень эрудиции, а также решат кейсовые задания, разработанные партнёрами конкурса. Очные полуфиналы для них состоятся по вызовам «Большой перемены» во всех федеральных округах.

Финальный этап состоится в Международном детском центре «Артек». Для учеников 5–7 классов и участников международного трека – в июле, для старшеклассников – в ноябре. Студенты колледжей встретятся в финале в Нижнем Новгороде в ноябре.

Победители среди десятых классов и выпускников программ СПО получат по одному миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы, а призёры – по 200 тысяч рублей. Приз для победителей среди учеников 8–9 классов и младших курсов колледжей составит 200 тысяч рублей, а призёры в этой возрастной категории получат по 100 тысяч рублей на образование и саморазвитие.

Педагоги-наставники победителей и призёров среди старшеклассников и студентов СПО получат до 150 тысяч рублей, среди учеников 5–7 классов – по 100 тысяч рублей. Все наставники победителей смогут отправиться в специальные образовательные путешествия.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 20 мая.

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