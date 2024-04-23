Семь представителей в Общественную палату Псковской области избрали депутаты Собрания

13:50, 23 апреля 2024, ПАИ

Избрание членов Общественной палаты Псковской области 2024–2027 годов состоялось на 32-й сессии регионального парламента сегодня, 23 апреля. Тайным голосованием депутатский корпус выбрал семь членов нового состава – треть от общего количества представителей общественности в палате. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Из 11 кандидатур, выдвинутых региональными общественными организациями, наибольшее количество голосов получили руководитель народного ансамбля «Сказ» Константин Абабков, заслуженный доброволец Псковской области, член Молодёжного парламента при Госдуме Милана Илларионова, директор Псковского государственного архива Наталья Исакова, доцент ПсковГУ Надежда Лищенко, исполнительный директор «Газстройкомплект» Алексей Кириллов, председатель регионального молодёжного общественного движения «Союз студенческих отрядов» Алла Сердцева и директор псковской школы № 47 Иван Шагин.

Новый состав Общественной палаты будет состоять из 21 человека.

17 апреля губернатор Михаил Ведерников своим распоряжением также утвердил семерых членов палаты. По предложению главы региона в общественный орган вошли руководитель областного филиала Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Надежда Васильева, директор областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова Зинаида Иванова, управляющий «Группой компаний «Мега Холод» Татьяна Кирилёнок, сотрудник Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи Андрей Ключко, главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов и первый проректор Псковского государственного университета Ольга Серова.

Оставшуюся треть состава изберут сами члены Общественной палаты из числа кандидатов, предложенных местными общественными объединениями. Полномочия нового состава Общественной палаты начнутся 10 июня 2024 года.