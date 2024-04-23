В Псковской областной больнице готова к открытию Школа сахарного диабета
В Псковской областной клинической больнице готова к открытию Школа сахарного диабета. В помещении полностью окончены ремонтные работы, сообщается в телеграм-канале медучреждения.
Школа оснащена в соответствии с федеральными требованиями. В учебном классе установлена новая мебель и оборудование.
Пациентов с диабетом, находящихся на стационарном лечении в ПОКБ, будут обучать контролю уровня сахара в крови, правильному питанию, принципам управления диабетом. Лекции будут вести врачи-эндокринологи.
Оборудование для школы поставлено в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».
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