В Псковской областной больнице готова к открытию Школа сахарного диабета

14:33, 23 апреля 2024, ПАИ

В Псковской областной клинической больнице готова к открытию Школа сахарного диабета. В помещении полностью окончены ремонтные работы, сообщается в телеграм-канале медучреждения.

Школа оснащена в соответствии с федеральными требованиями. В учебном классе установлена новая мебель и оборудование.

Пациентов с диабетом, находящихся на стационарном лечении в ПОКБ, будут обучать контролю уровня сахара в крови, правильному питанию, принципам управления диабетом. Лекции будут вести врачи-эндокринологи.

Оборудование для школы поставлено в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».