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Общество

Сотрудники псковской Госавтоинспекции просят водителей и пешеходов быть особенно внимательными во время плохой погоды

С учетом складывающихся неблагоприятных погодных условий водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными. Об этом предупредили в управлении ГАИ Псковской области.

Дорожная ситуация в регионе остается непростой, в том числе из-за нестабильной погоды. Выпавшие осадки в виде дождя и снега увеличивают вероятность возникновения опасных ситуаций на дороге, которые потребуют от водителей немедленного принятия соответствующих решений и высокопрофессиональных навыков вождения автотранспортных средств.

Водителей просят быть максимально внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим, избегать на трассе беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков.

Особое внимание водителям следует обращать на движение по мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение скользких участков. Необходимо также следить за дорожной ситуацией возле остановок общественного транспорта и мест скопления пешеходов.

Осмотрительность следует проявлять не только водителям транспортных средств, но и пешеходам. За последнее время в регионе, к сожалению, не обходится без случаев наезда на пешеходов. В этой связи Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными на дороге. Кроме того, следует передвигаться только по тротуарам, переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности своего передвижения.

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