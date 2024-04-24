Ремонт дворовых территорий начался в Кунье

10:55, 24 апреля 2024, ПАИ

В Кунье начался ремонт нескольких дворовых территорий, пишет газета «Пламя».

Специалисты проводят демонтаж, установку бордюров, а также готовят основание под укладку асфальта на улице Дзержинского, 85, 87, 94, 140 и Заводской, 9 и 9а.

«Схемы ремонтов согласованы с жителями. В случае необходимости небольшие отклонения от утвержденных схем допустимы, но с согласия жильцов», – отметил глава Куньинского района Олег Лебедев.

Ремонт всех дворов должен быть завершён до 1 июля, заключили в издании.