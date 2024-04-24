Замминистра обороны России Тимура Иванова отправили в СИЗО

09:44, 24 апреля 2024, ПАИ

Заместителя министра обороны России Тимура Иванова отправили в СИЗО, сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Постановлением Басманного суда в отношении замминистра обороны РФ Тимура Иванова избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 23 июня 2024 года.

Тимуру Иванову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что Тимур Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, дело связано с проведением подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Отметим, Тимур Иванов родился в 1975 году в Москве. В разные годы работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса страны, заместителем председателя правительства Московской области, генеральным директором АО «Оборонстрой». В мае 2016 года его назначили заместителем министра обороны России.