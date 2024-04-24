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Общество

Псковский бренд YASYA получил национальную премию Green Awards

Псковский бренд натуральной косметики YASYA стал победителем национальной премии в сфере здорового образа жизни и осознанного потребления Green Awards в номинации «Лучший натуральный дезодорант», сообщили ПАИ в компании.

Псковский бренд YASYA получил национальную премию Green Awards. Фото здесь и далее: бренд YASYA

В премии принимали участие более 200 российских брендов, в том числе и давно устоявшихся на рынке. Псковский бренд YASYA представлял свою разработку – натуральный дезодорант, который по итогам экспертной оценки жюри и зрительского голосования стал лучшим.

«Мы создали дезодорант без хлоргидрата алюминия, он не закупоривает поры. Дезодорант оптимален для кожи, его главным компонентом являются алюмокалиевые квасцы, обеспечивающие антибактериальный и противогрибковый эффект», – рассказала основатель бренда YASYA Руслана Комлева.

На фото Руслана Комлева

Победа в премии Green Awards – важное достижение для экологического косметического товара. Псковский бренд натуральной косметики YASYA получит логотип, подтверждающий экологичность и качество продукта.

Реклама. ИП Комлева Руслана Викторовна. ИНН 601201501333.

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