Псковский бренд YASYA получил национальную премию Green Awards
Псковский бренд натуральной косметики YASYA стал победителем национальной премии в сфере здорового образа жизни и осознанного потребления Green Awards в номинации «Лучший натуральный дезодорант», сообщили ПАИ в компании.
В премии принимали участие более 200 российских брендов, в том числе и давно устоявшихся на рынке. Псковский бренд YASYA представлял свою разработку – натуральный дезодорант, который по итогам экспертной оценки жюри и зрительского голосования стал лучшим.
«Мы создали дезодорант без хлоргидрата алюминия, он не закупоривает поры. Дезодорант оптимален для кожи, его главным компонентом являются алюмокалиевые квасцы, обеспечивающие антибактериальный и противогрибковый эффект», – рассказала основатель бренда YASYA Руслана Комлева.
Победа в премии Green Awards – важное достижение для экологического косметического товара. Псковский бренд натуральной косметики YASYA получит логотип, подтверждающий экологичность и качество продукта.
Реклама. ИП Комлева Руслана Викторовна. ИНН 601201501333.
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