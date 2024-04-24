Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ПсковГУ стал оператором конкурса научно-популярных экспедиций Союзного государства

Псковский государственный университет стал оператором конкурса научно-популярных экспедиций Союзного государства, инициированного Министерством науки и высшего образования РФ. Проект направлен на развитие познавательного, безопасного и комфортного молодёжного туризма на территории Союзного государства, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

С 1 по 31 мая для российских и белорусских университетов пройдёт конкурсный отбор научно-популярных экспедиций на пространстве Союзного государства России и Белоруссии. Для участия необходимо разработать молодёжную туристическую программу, которая будет включать знакомство с университетом, регионом и профориентационный трек.

По итогам конкурса отберут 12 научно-популярных экспедиций. Программы победителей будут размещены на сайте студтуризм.рф и станут доступны для регистрации участников с июня по ноябрь 2024 года. Подать заявку можно по ссылке.

Содержательная часть турпоездок должна включать не менее двух направлений на выбор:

– научно-популярный трек (посещение университета, знакомство с инфраструктурой вуза, научными лабораториями, посещение лекций, мастер-классов, семинаров, конференций);

– профориентационный трек (посещение производственных предприятий, знакомство с профессиями, прохождение производственных практик);

– культурно-познавательный трек (экскурсии по историческим местам с посещением памятников истории, архитектуры, культуры, а также досуговые мероприятия – концерты, выставки, театральные постановки).

Планируется, что участие в маршрутах примут не менее 1000 студентов и молодых учёных вузов Союзного государства в возрасте от 18 до 35 лет.

Конкурс организован Псковским государственным университетом, проектным офисом международного молодёжного сотрудничества по направлению «Россия – Белоруссия» при поддержке Минобрнауки России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 апреля 2024

Клиенты Сбера сэкономили более 1,3 млрд рублей на обязательных платежах с начала года
24 апреля 2024

Пролётное строение моста готовятся возводить на Северном обходе Пскова
24 апреля 2024

Новая экскурсия появилась в Изборском музее-заповеднике
24 апреля 2024

Заслуженный артист России провёл мастер-класс для псковских студентов
24 апреля 2024

О благоустройстве Солдатского пляжа и лыжной базы в Корытово расскажут в программе «Среда обитания»
24 апреля 2024

Милитари-бенд «Откуда звук» выступит в Новосокольниках
24 апреля 2024

Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе лекторов от российского общества «Знание» 
24 апреля 2024

До +17 градусов прогнозируют в Псковской области 25 апреля

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...