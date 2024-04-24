ПсковГУ стал оператором конкурса научно-популярных экспедиций Союзного государства

14:18, 24 апреля 2024, ПАИ

Псковский государственный университет стал оператором конкурса научно-популярных экспедиций Союзного государства, инициированного Министерством науки и высшего образования РФ. Проект направлен на развитие познавательного, безопасного и комфортного молодёжного туризма на территории Союзного государства, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

С 1 по 31 мая для российских и белорусских университетов пройдёт конкурсный отбор научно-популярных экспедиций на пространстве Союзного государства России и Белоруссии. Для участия необходимо разработать молодёжную туристическую программу, которая будет включать знакомство с университетом, регионом и профориентационный трек.

По итогам конкурса отберут 12 научно-популярных экспедиций. Программы победителей будут размещены на сайте студтуризм.рф и станут доступны для регистрации участников с июня по ноябрь 2024 года. Подать заявку можно по ссылке.

Содержательная часть турпоездок должна включать не менее двух направлений на выбор:

– научно-популярный трек (посещение университета, знакомство с инфраструктурой вуза, научными лабораториями, посещение лекций, мастер-классов, семинаров, конференций);

– профориентационный трек (посещение производственных предприятий, знакомство с профессиями, прохождение производственных практик);

– культурно-познавательный трек (экскурсии по историческим местам с посещением памятников истории, архитектуры, культуры, а также досуговые мероприятия – концерты, выставки, театральные постановки).

Планируется, что участие в маршрутах примут не менее 1000 студентов и молодых учёных вузов Союзного государства в возрасте от 18 до 35 лет.

Конкурс организован Псковским государственным университетом, проектным офисом международного молодёжного сотрудничества по направлению «Россия – Белоруссия» при поддержке Минобрнауки России.