Врач Терентьева назвала три самые полезные ягоды

16:25, 24 апреля 2024, ПАИ

О самых полезных для здоровья человека ягодах рассказала врач Екатерина Терентьева, пишет газета «Известия».

Самой полезной ягодой является черника, отметила специалист. Эти ягоды богаты витамином А и антоцианами, которые выводят токсины из организма и снижают риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. «А ещё черника помогает лечить воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте», – подчеркнула Екатерина Терентьева.

Ещё одной ценной ягодой является голубика. Эта ягода оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие и положительно сказывается на здоровье пищеварительной системы. Кроме того, голубика снижает риск развития язвенной болезни и поддерживает здоровье мозга.

Клюква также вошла в тройку самых полезных ягод. Она богата витамином С, укрепляет иммунитет, борется с инфекциями и ускоряет процессы регенерации тканей.