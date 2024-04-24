Куньинский дом культуры отметил 55-летие

19:46, 24 апреля 2024, ПАИ

Мероприятие, посвящённое 55-летию Куньинского дома культуры, прошло на площадке культурного центра сегодня, 24 апреля. Об этом пишет районная газета «Пламя».

«Вечер получился трогательный, яркий, действительно яркий и вообще фееричный. Вспомнили историю Дома культуры, отдали должное работникам, выразили слова искренней признательности самодеятельным артистам и коллективам, настоящим подвижникам на ниве культуры – тем, кто нёс и сегодня несёт искусство в массы, а также многочисленным спонсорам и добровольным помощникам из нашего района и города Великие Луки, как частным лицам, так и целым организациям», – пишет газета.



Директор районного культурного центра Елена Харченко принимала поздравления представителей власти почти всех уровней, коллег по социальной сфере – руководителей муниципальных учреждений, коллег по цеху (тут и сельские дома культуры, и музей М. П. Мусоргского, и областное руководство, и представители учреждений культуры из других районов).