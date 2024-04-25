До +14 градусов ожидается в Псковской области 26 апреля

11:10, 25 апреля 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 26 апреля, местами будет идти небольшой дождь, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Днём будет дуть ветер юго-западных и южных направлений, который к вечеру сменится восточным и северо-восточным. Скорость ветра в этот день составит от двух до семи метров в секунду.

Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +1 до +6 градусов, днём термометры покажут от +9 до +14 градусов.

Атмосферное давление будет низким.