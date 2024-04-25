Псковские ветераны-блокадники могут отдохнуть в петербургском пансионате

17:50, 25 апреля 2024, ПАИ

Ветераны Великой Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и проживающие в Псковской области, могут бесплатно отдохнуть в пансионате «Заря» в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Программа поддержки ветеранов реализуется в рамках договоренностей, достигнутых между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Первая группа псковских ветеранов-блокадников уже отдохнула в пансионате. Такой возможностью воспользовались 13 человек, а также сопровождающие их лица. Еще одна группа отправится на отдых в мае-июне.

Пансионат «Заря» расположен в курортном поселке Репино на берегу Финского залива. Период проживания составляет восемь дней. На отдых ветераны могут отправиться в любое удобное для них время до конца года.

Как рассказали в региональном комитете по социальной защите, в Псковской области по состоянию на 1 апреля проживают 147 ветеранов-блокадников. О возможности бесплатного отдыха в пансионате проинформированы все потенциальные участники программы.

Программа поддержки ветеранов приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.