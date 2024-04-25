Псковские ветераны-блокадники могут отдохнуть в петербургском пансионате
Ветераны Великой Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и проживающие в Псковской области, могут бесплатно отдохнуть в пансионате «Заря» в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
Программа поддержки ветеранов реализуется в рамках договоренностей, достигнутых между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Первая группа псковских ветеранов-блокадников уже отдохнула в пансионате. Такой возможностью воспользовались 13 человек, а также сопровождающие их лица. Еще одна группа отправится на отдых в мае-июне.
Пансионат «Заря» расположен в курортном поселке Репино на берегу Финского залива. Период проживания составляет восемь дней. На отдых ветераны могут отправиться в любое удобное для них время до конца года.
Как рассказали в региональном комитете по социальной защите, в Псковской области по состоянию на 1 апреля проживают 147 ветеранов-блокадников. О возможности бесплатного отдыха в пансионате проинформированы все потенциальные участники программы.
Программа поддержки ветеранов приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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