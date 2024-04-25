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Островский район победил по итогам смотра-конкурса по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения среди муниципалитетов 

Островский район занял первое место среди муниципалитетов Псковской области по итогам смотра-конкурса на тему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Об этом сообщил глава района Дмитрий Быстров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Островский район победил в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». Фото: Дмитрий Быстров / «ВКонтакте»

«Переходящий вымпел сегодня был передан нашим специалистам в сфере ГО и ЧС в региональном управлении МЧС России. Благодарю ответственных лиц нашей команды за проделанную работы», – говорится в сообщении.

Отметим, рейтинг муниципальных образований составлен на основе анализа оценочных показателей деятельности органов местного самоуправления. При этом учитывалась практическая деятельность ОМС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий по гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также результаты плановых проверок и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых территориальными органами МЧС России.

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