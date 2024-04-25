Итоги муниципального этапа областного конкурса юных инспекторов «Безопасное колесо» подвели в Порхове

23:18, 25 апреля 2024, ПАИ

В Порхове состоялся муниципальный этап областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2024» сегодня, 25 апреля. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

Конкурс состоял из четырёх станций: «Знатоки правил дорожного движения», «Знание основ оказание первой помощи», «Автогородок», «Вместе – за безопасность».

В конкурсе участвовали школы № 1, 3, Полонская и Славковская. Ребята продемонстрировали хороший уровень знаний правил дорожного движения.

Жюри в составе представителей управления Госавтоинспекции УМВД России по Порховскому району Бориса Шорохова и управления образования Порховского района Алёны Яковлевой подвели итоги конкурса,

Первое место заняла школа № 3, второе – Полонская школа, а третье место завоевали школа № 1 и Славковская школа.