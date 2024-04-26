Острович отправится в тюрьму за уклонение от исправительных работ

10:44, 26 апреля 2024, ПАИ

Житель Острова отправится в тюрьму за прогулы во время исправительных работ, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Ранее осуждённый мужчина не являлся по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию, на неоднократные предупреждения не реагировал, по выданному ему предписанию не трудоустроился, а с места работы, куда устроился самостоятельно, был уволен за прогулы.

Островский городской суд вынес постановление о замене назначенных исправительных работ сроком два года на лишение свободы на восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Постановление в законную силу не вступило.