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Общество

Порядка 500 вызовов в сутки обслуживает псковская скорая

Бригады скорой помощи в Псковской области в среднем выезжают на 500 вызовов в день, сообщил заместитель главного врача по медицинской части Псковской станции скорой медицинской помощи Самир Аль-Араби в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 апреля.

Порядка 500 вызовов в сутки обслуживает псковская скорая. Фото: ПАИ

Во время пандемии коронавируса или подъёма сезонных заболеваний количество вызовов может достигать 800 штук, добавил Самир Аль-Араби. «Конечно, это число зависит и от сезонности, и даже зачастую от времени суток», – отметил гость радиоэфира.

Врач напомнил, что сотрудники скорой помощи не назначают лечение, а только оказывают экстренную помощь. «Если вам нужна консультация невролога, кардиолога или другого специалиста, необходимо обратиться к врачу по месту жительства», – подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что почти семь тысяч раз выезжала скорая на вызовы в Псковской области во время новогодних каникул.

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