Пскович сломал челюсть девушке-бармену из-за потери телефона

13:20, 26 апреля 2024, ПАИ

27-летний пскович сломал челюсть девушке-бармену из-за того, что потерял свой телефон, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

29 февраля мужчина пил алкоголь в одном из кафе Пскова. Он потерял свой телефон и подумал, что девушка-бармен украла смартфон из его куртки, которая висела рядом с барной стойкой. Пскович напал на девушку и сломал ей челюсть и палец. Позже выяснилось, что он оставил свой телефон на диване в том же кафе.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Мужчине может грозить до трёх лет лишения свободы.