Пскович сломал челюсть девушке-бармену из-за потери телефона
27-летний пскович сломал челюсть девушке-бармену из-за того, что потерял свой телефон, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.
29 февраля мужчина пил алкоголь в одном из кафе Пскова. Он потерял свой телефон и подумал, что девушка-бармен украла смартфон из его куртки, которая висела рядом с барной стойкой. Пскович напал на девушку и сломал ей челюсть и палец. Позже выяснилось, что он оставил свой телефон на диване в том же кафе.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Мужчине может грозить до трёх лет лишения свободы.
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