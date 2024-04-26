Дмитрий Быстров встретился с участниками Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края»

14:24, 26 апреля 2024, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров встретился с участниками Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края», пишет газета «Островские вести».

Конкурс проходил в Москве с 14 по 17 апреля и был приурочен ко Дню местного самоуправления. Учащиеся островской гимназии представили свои выступления в номинации «Лидеры местного самоуправления».

Ученик гимназии Кирилл Гаранин был награждён дипломом III степени и признан победителем конкурса в разделе «видеоролики» в возрастной категории 14-17 лет, Алина Кузьмина также удостоена диплома III степени и звания победителя в этом же разделе, Ксения Максимова отмечена как активная участница конкурса, написали в издании.

Дмитрий Быстров поинтересовался у ребят впечатлениями от поездки и поделился своим опытом публичных выступлений, а также дал рекомендации, как держать себя перед аудиторией и представлять проекты. Он пожелал ребятам успешной учёбы и правильного выбора профессии.

Кроме того, на торжественной линейке в островской гимназии победителей поздравил начальник управления образования Островского района Алексей Васильев и вручил им благодарственные письма муниципалитета.