Дмитрий Быстров встретился с участниками Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края»
Глава Островского района Дмитрий Быстров встретился с участниками Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края», пишет газета «Островские вести».
Конкурс проходил в Москве с 14 по 17 апреля и был приурочен ко Дню местного самоуправления. Учащиеся островской гимназии представили свои выступления в номинации «Лидеры местного самоуправления».
Ученик гимназии Кирилл Гаранин был награждён дипломом III степени и признан победителем конкурса в разделе «видеоролики» в возрастной категории 14-17 лет, Алина Кузьмина также удостоена диплома III степени и звания победителя в этом же разделе, Ксения Максимова отмечена как активная участница конкурса, написали в издании.
Дмитрий Быстров поинтересовался у ребят впечатлениями от поездки и поделился своим опытом публичных выступлений, а также дал рекомендации, как держать себя перед аудиторией и представлять проекты. Он пожелал ребятам успешной учёбы и правильного выбора профессии.
Кроме того, на торжественной линейке в островской гимназии победителей поздравил начальник управления образования Островского района Алексей Васильев и вручил им благодарственные письма муниципалитета.
Открытие филиального этапа конкурса профмастерства «Почты России» состоялось в Пскове
Мастер-классы, экскурсии и конная прогулка: как провести майские выходные в «Михайловском»
Дмитрий Быстров встретился с участниками Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края»