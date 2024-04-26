Правоохранители просят откликнуться очевидцев происшествия в городском сквере в Великих Луках
Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки проводится проверка по факту публикации в СМИ сведений о факте порчи муниципального имущества. Неизвестные сегодня днём, 26 апреля, разрезали несколько информационных табличек в городском сквере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Полицейские работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства нанесения повреждений. Дополнительно ведётся поиск очевидцев случившегося.
Те, кто обладает информацией о данном факте, могут обратиться в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки: 5-27-94 или 02 (круглосуточно).
Причастные лица будут привлечены к установленной законом ответственности, добавили представители органов.
Каменную кладку полов восстанавливают специалисты в нижнем ярусе Изборской башни Псково-Печерского монастыря
В Пскове заработала региональная площадка научно-практической конференции «Интеллектуальная цифровая экономика и индустрия 5.0»
Названы победители региональных конкурсов профмастерства в сфере образования Псковской области
Жителям Псковской области напомнили, для чего необходима справка об отсутствии задолженности за вывоз ТКО