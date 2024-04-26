Правоохранители просят откликнуться очевидцев происшествия в городском сквере в Великих Луках

20:29, 26 апреля 2024, ПАИ

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки проводится проверка по факту публикации в СМИ сведений о факте порчи муниципального имущества. Неизвестные сегодня днём, 26 апреля, разрезали несколько информационных табличек в городском сквере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства нанесения повреждений. Дополнительно ведётся поиск очевидцев случившегося.

Те, кто обладает информацией о данном факте, могут обратиться в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки: 5-27-94 или 02 (круглосуточно).

Причастные лица будут привлечены к установленной законом ответственности, добавили представители органов.