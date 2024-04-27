В России запустят производство биосовместимых зубных имплантатов
Специалисты Уральского федерального университета и Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН предложили оригинальную технологию производства керамических коронок и имплантатов зубов из диоксида циркония, пишут «Известия».
Поставить первые образцы на российский рынок планируется к 2027 году. Изделия станут альтернативой более дорогим импортным аналогам.
«Так как сейчас в нашей стране сложности с поставкой импортных материалов, мы должны в кратчайшие сроки наладить выпуск отечественных разработок для медицины», – пояснил научный руководитель ИВТЭ УрО РАН Юрий Зайков.
На данный момент в России используются экспортируемые из за рубежа коронки из диоксида циркония, но такие протезы в стране пока устанавливаются редко. При этом по сравнению с титановыми имплантатами диоксид циркония гораздо лучше приживается, реже вызывает аллергические реакции и при его использовании быстрее проходит воспаление. Теперь они станут более доступны отечественным стоматологам.
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