Врач Тяжельников назвал допустимую порцию шашлыка

08:55, 27 апреля 2024, ПАИ

Порция шашлыка на человека не должна превышать 150 граммов. При этом чем жирнее мясо, тем меньше его можно съесть, пишет РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.

«Порция шашлыка на человека не должна быть более 150 граммов, а чем жирнее мясо, тем меньше можно его съесть. Некоторые люди не могут есть без хлеба, но лучше выбрать хлеб не из пшеничной муки 1 сорта, а грубого помола с добавлением злаков, отрубей», – отметил он.

Шашлык сам по себе достаточно соленый, поэтому не нужно ставить на стол соленья и маринады, добавил эксперт.

Самым лучшим дополнением для шашлыка будут свежие овощи, например, огурцы, помидоры, сладкий перец, редис, листовая зелень. При этом можно не делать из них салат с дополнительной заправкой – они хорошо подойдут и просто нарезанными. А в качестве гарнира врач рекомендует использовать приготовленные на мангале кабачки, помидоры, баклажаны, грибы и лук.

К соусам для шашлыка также необходимо отнестись внимательно. «В готовых соусах, как правило, содержится много соли и сахара. Майонез сделает блюдо еще более жирным и калорийным. Поэтому соусы при возможности тоже лучше готовить самим, например, из помидоров», – добавил Андрей Тяжельников.