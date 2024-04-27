Студенты Псковского колледжа искусств устроили «Культурные выходные» для детей из Пыталово

16:05, 27 апреля 2024, ПАИ

Акцию «Культурные выходные» провели преподаватели и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в Пыталовской детской школе искусств. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе колледжа.

Мастер-классы с учащимися Пыталовской ДШИ провели Георгий Гребень (гитара), Сергей Соколов (баян), Виктор Иванов (фортепиано), Зоя Ган (художественные дисциплины), Анжелика Романюк (хор), Татьяна Бойкова (флейта), Екатерина Горобец (эстрадный вокал), Татьяна Васильева (хореография).

Большую концертную программу представил жителям Пыталово оркестр русских народных инструментов колледжа искусств (руководитель Георгий Гребень).

Отметим, что ежемесячные поездки творческих делегаций колледжа искусств организованы с целью оказания методической помощи детским школам искусств районных центров Псковской области в рамках региональной акции «Культурные выходные». Также они способствуют профориентации школьников, которые планируют связать свою жизнь со специальностями сферы искусства.

Как отметили преподаватели ДШИ в своём благодарственном письме, благодаря такому сотрудничеству создаются условия для наиболее полной реализации творческого потенциала талантливых детей и профессионального роста преподавателей.