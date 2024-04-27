«Экопром» провёл совещание с руководителями СНТ

16:57, 27 апреля 2024, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» принял участие в рабочем совещании с руководителями садоводческих некоммерческих товариществ, главами волостей, представителями природоохранной прокуратуры. Совещание состоялось в администрации Псковского района сегодня, 27 апреля. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

На встрече глава Псковского района Наталья Фёдорова и заместитель директора филиала ООО «Экопром» Марина Мезенцева обсудили с председателями СНТ вывоз отходов на территории садоводств.

«В настоящий момент на территории Пскова и Псковского района находится около 100 садоводств. Договоры заключены у 46. По факту вывоз отходов осуществляет только 31 садоводство. Для многих садоводств остаётся проблемой определение места размещения контейнера», – отметил менеджер договорного отдела филиала ООО «Экопром» Денис Алексеев.

Кроме того, участники совещания обсудили вопрос перерасчёта за период проживания в садоводстве. Ежегодно в адрес регионального оператора поступает несколько сотен подобных обращений. При этом в 30 % случаев заявители получают отказ. Это связано с отсутствием договора между СНТ и региональным оператором на услугу «обращение с ТКО».

Было принято решение, что председатели СНТ, главы волостей и представители регоператора проработают вопрос размещения контейнеров для сбора отходов с целью дальнейшего заключения договоров.

Заместитель директора Марина Мезенцева также подчеркнула, что договор на вывоз ТКО заключается только с региональным оператором и никакая другая организация осуществлять вывоз данных отходов с территории СНТ не может. Подобная мера закреплена законодательно.

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