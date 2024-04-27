Солист Михайловского театра в Санкт-Петербурге Михаил Хасин назвал особенные места Пскова

15:49, 27 апреля 2024, ПАИ

О впечатлениях от Пскова и своих особенных местах в городе рассказал музыкант, трубач, солист Михайловского театра в Санкт-Петербурге Михаил Хасин в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У меня есть места в Пскове, где всегда будет ощущение, что все вопросы решатся. Я чувствую это, когда утром приезжаю на «Ласточке», в мыле бегу на репетицию и прикидываю, как же всё успеть в сжатые сроки, а в перерыве выхожу через служебный вход и вижу церковь XV века, клиновидные узоры на ней, большой камень. Здесь начинается течение мысли: все вопросы решатся, сейчас я выдохну, похожу чуть-чуть, решение всех вопросов придёт», – отметил гость радиоэфира.

Ещё одним таким местом для Михаила Хасина является район пешеходного моста в Финском парке. «Ходишь среди развалин красивых старинных зданий, там фабрика на другой стороне. Там тоже можно поймать ощущение, что решение придёт через несколько шагов. Это ощущение у меня возникает только в Пскове, и я не раз это чувствовал», – рассказал он.

Любимое место в Пскове у Михаила Хасина – пляж напротив колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.