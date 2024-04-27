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Общество

Псковичи позировали на фоне восходящей луны на мосту 50-летия Октября. Видео

Псковичи позировали на фоне восходящей луны на мосту 50-летия Октября. Необычный таймлапс опубликовал пскович Михаил Прохоренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Пригласил знакомых на съёмку, сказав им прихватить рацию. Движение светил отслеживаю в приложениях «Стеллариум» и «ПлэнитПро». По рации давал указания. Снимал примерно с километрового расстояния с большим увеличением», – прокомментировал ПАИ историю создания ролика Михаил Прохоренко.

Пскович также отметил, что кадры реальные, сделаны без монтажа. 600 снимков по 0,1 секунды с интервалом 0,5 секунды. Луна большая, так как выполнено значительное увеличение.

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