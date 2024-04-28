«Открытый лекторий» запускают на «Серебряном дожде»

15:15, 28 апреля 2024, ПАИ

«Открытый лекторий» запускают на радиостанции «Серебряный дождь». Псковичи могут присоединиться к его прослушиванию.

В рамках «Открытого лектория» можно будет получить знаниями из разных сфер. Мари Армас, Игорь Наумов, Александр Аничкин, Татьяна Мужицкая, Маша Кравченко, Павел Дубравский и другие ведущие на майские праздники прочтут лекции в эфире «Серебряного Дождя». В рамках программы затронут самые разные темы – музыку, психологию, историю, культуру, науку, спорт и другие направления.

Кроме того, на радиостанции будут специальные проекты. Среди них «Повторите, пожалуйста!», «Музыка для пикника», «Майские прогулки с Игорем Наумовым», «Не только шашлыки», «Дачная лирика», «Культур-Мультур weekend». Программу можно посмотреть по ссылке.