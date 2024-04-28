Братские захоронения привели в порядок в Стругокрасненском районе
Братские захоронения привели в порядок волонтёры и активисты в Стругокрасненском районе сегодня, 28 апреля. Об этом пишет газета «Струги».
С 2008 года проводится акция «Память потомков». Организатор акции – главный хранитель районного краеведческого музея Вита Михайлова. Также в ней принимают участие учащиеся Стругокрасненской средней школы, сотрудники организаций посёлка, члены местного отряда «Дружина», волонтёры отряда «Заря».
Сегодня активисты собрались в 16-й раз, чтобы почтить память погибших во время Великой Отечественной войны.
Волонтёры и активисты убрали поваленные деревья, сгребли старые листья и мусор.
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