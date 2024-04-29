Два проекта из Куньи победили в программе «Благоустройство сельских территорий»

09:54, 29 апреля 2024, ПАИ

Два проекта Куньинского района вошли в число победителей региональной программы «Благоустройство сельских территорий». Реализация проекта начнётся в 2025 году, сообщает газета «Пламя».

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Администрация района приняла участие в региональном конкурсе проектов благоустройства, предложив обустройство мест автомобильных парковок в Кунье у домов № 1, 3 и 5 на улице Дзержинского и возле Куньинской школы и обустройство тротуаров в Кунье на пересечении улиц Дзержинского и Больничной, а также у домов № 3 и 5 на улице Дзержинского.

Бюджет проектов составил более 3,5 млн рублей. В том числе 353 тыс. руб. – за счёт спонсорских средств.