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Общество

Два проекта из Куньи победили в программе «Благоустройство сельских территорий»

Два проекта Куньинского района вошли в число победителей региональной программы «Благоустройство сельских территорий». Реализация проекта начнётся в 2025 году, сообщает газета «Пламя».

Фото: «Пламя»

Администрация района приняла участие в региональном конкурсе проектов благоустройства, предложив обустройство мест автомобильных парковок в Кунье у домов № 1, 3 и 5 на улице Дзержинского и возле Куньинской школы и обустройство тротуаров в Кунье на пересечении улиц Дзержинского и Больничной, а также у домов № 3 и 5 на улице Дзержинского.

Бюджет проектов составил более 3,5 млн рублей. В том числе 353 тыс. руб. – за счёт спонсорских средств.

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