До +21 градуса прогреется воздух в Псковской области 1 мая
Переменная облачность ожидается в Псковской области 1 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
При этом день пройдёт без существенных осадков. Будет дуть умеренный северный ветер.
Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов. Днем температура будет от + 16 до +21 градусов.
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