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Общество

До +21 градуса прогреется воздух в Псковской области 1 мая

Переменная облачность ожидается в Псковской области 1 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

При этом день пройдёт без существенных осадков. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов. Днем температура будет от + 16 до +21 градусов.

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