До +21 градуса прогреется воздух в Псковской области 1 мая

15:24, 30 апреля 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 1 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

При этом день пройдёт без существенных осадков. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов. Днем температура будет от + 16 до +21 градусов.