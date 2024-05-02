Сколько куличей можно съесть на Пасху, рассказала врач Михалева

09:52, 02 мая 2024, ПАИ

Сколько куличей можно съесть на Пасху, рассказала врач-диетолог Оксана Михалева, сообщает «Газета.ру».

Людям, не имеющим проблем со здоровьем, можно съесть до 300 граммов кулича. Тем, кто страдает избыточным весом, диабетом и атеросклерозом, рекомендуется съедать не более 150 граммов кулича.

В куличе много сахара и жира, поэтому его чрезмерное употребление может привести к набору лишнего веса, отметила врач. При этом в кулич часто добавляют полезные для здоровья орехи, цукаты и сухофрукты, содержащие различные витамины и микроэлементы.