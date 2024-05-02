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Общество

Сколько куличей можно съесть на Пасху, рассказала врач Михалева

Сколько куличей можно съесть на Пасху, рассказала врач-диетолог Оксана Михалева, сообщает «Газета.ру».

Людям, не имеющим проблем со здоровьем, можно съесть до 300 граммов кулича. Тем, кто страдает избыточным весом, диабетом и атеросклерозом, рекомендуется съедать не более 150 граммов кулича.

В куличе много сахара и жира, поэтому его чрезмерное употребление может привести к набору лишнего веса, отметила врач. При этом в кулич часто добавляют полезные для здоровья орехи, цукаты и сухофрукты, содержащие различные витамины и микроэлементы.

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