Псковская ГРЭС перешла на летний режим работы

11:34, 02 мая 2024, ПАИ

В соответствии с постановлением администрации Дедовичского района Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершила отопительный сезон. Теплоснабжение жилых, административных, общественных и производственных объектов отключено, электростанция переведена на летний режим работы, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

В течение 202 дней Псковская ГРЭС обеспечивала поставку теплоэнергии потребителям поселка Дедовичи и отпустила 32 тысячи Гкал тепла.

В межотопительный период энергетики проведут ремонтные работы на основном и вспомогательном оборудовании для его подготовки к будущей зиме. Кроме того, продолжатся работы по замене магистральных участков тепловых сетей в посёлке Дедовичи.

«Благодаря качественно проведенным ремонтам, квалифицированному персоналу мы успешно прошли этот отопительный сезон. В соответствии с графиком уже начинаем подготовку к следующей зиме», – отметил технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев.