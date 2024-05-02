Для посетителей Тригорского подготовили квест
Открыть тайны Тригорского с помощью квеста предлагает своим посетителям Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
«Для участников квеста подготовлен маршрут, где нужно проявить свою интуицию, смекалку и эрудицию, а именно — выполнить ряд заданий, решить головоломки, попутно узнавая новое о Пушкине и о здешних местах, — рассказали в Пушкинском заповеднике. — А тех, кто успешно пройдёт все испытания, ждёт приятный сюрприз».
Маршрутный лист и карту игры «Тайны Тригорского» (12+) уже можно найти в кассе музея-усадьбы.
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