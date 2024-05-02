Отопительный сезон завершат в Псковском районе с 3 по 6 мая

23:00, 02 мая 2024, ПАИ

Подача отопления в жилые дома и соцобъекты Псковского района будет приостановлена в связи с завершением отопительного сезона. Отключения пройдут с 3 по 6 мая, отметила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Она отметила, что среднесуточная температура стабилизировалась и достигает отметки более +8 градусов. Поставки тепловой энергии в объекты социально-культурного назначения, в школы и дошкольные учреждения, в жилые дома и медорганизации будут прекращены согласно графику.

Снабжение горячей водой будет обеспечиваться в обычном режиме.

Мероприятия проводятся в соответствии с распоряжением администрации Псковского района от 02.05.2024 № 84-р «О завершении отопительного сезона».