Отопительный сезон завершат в Псковском районе с 3 по 6 мая
Подача отопления в жилые дома и соцобъекты Псковского района будет приостановлена в связи с завершением отопительного сезона. Отключения пройдут с 3 по 6 мая, отметила глава Псковского района Наталья Фёдорова.
Она отметила, что среднесуточная температура стабилизировалась и достигает отметки более +8 градусов. Поставки тепловой энергии в объекты социально-культурного назначения, в школы и дошкольные учреждения, в жилые дома и медорганизации будут прекращены согласно графику.
Снабжение горячей водой будет обеспечиваться в обычном режиме.
Мероприятия проводятся в соответствии с распоряжением администрации Псковского района от 02.05.2024 № 84-р «О завершении отопительного сезона».
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