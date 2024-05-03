Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Псковской области выросла до 50%

11:30, 03 мая 2024, ПАИ

Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в Псковской области увеличилась до 50 %. Вырос и ежедневный объём цифровых вызовов – всего за год показатель поднялся на 200 тысяч минут. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав голосовой трафик, проходящий через сеть 4G. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Технология VoLTE позволяет передавать голосовые звонки через сеть четвёртого поколения одновременно с интернет-сессией. Дозвон происходит практически мгновенно, собеседника слышно чётче, а звучание более естественное.

Устройства с возможностью совершать цифровые звонки уже имеют 76 % абонентов оператора в Псковской области. Среди владельцев таких телефонов мужчины встречаются на 10 % чаще, чем женщины. В городах объём цифровых звонков увеличился всего на 5 %. Сельчане активнее горожан используют новые возможности – на этих территориях рост звонков через сеть LTE за год составил 41 %.

Среди сельских поселений наиболее продвинутыми стали жители населённых пунктов Бежаницы, Плюсса, Дедовичи и Палкино – объём ежемесячных цифровых звонков здесь за год увеличился на 18–20 %.

«Мы регулярно модернизируем сеть и строим новые базовые станции, чтобы как можно больше жителей области могло пользоваться цифровыми звонками. А чтобы создать всем одинаковые возможности для приобретения современных гаджетов, мы увеличиваем количество торговых точек. Например, совсем недавно открыли в Великих Луках в ТЦ «Весна» фирменную секцию, а в Пушкинских Горах салон, где можно оформить SIM-карты «Мегафона» и Yota, выбрать новый смартфон, получить консультацию по выбору тарифного плана», – рассказал директор «Мегафона» в Псковской области Александр Долгих.

Популярность цифровых звонков растёт и благодаря большому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию. Наиболее востребованные модели у жителей Псковской области – Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C NFC, Samsung Galaxy A12, Huawei Honor 10 LITE.

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