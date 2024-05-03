Спортсменка из Псковской области стала чемпионкой России по настольному теннису

13:47, 03 мая 2024, ПАИ

Спортсменка из Псковской области стала чемпионкой России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания прошли в Тульской области с 24 по 29 апреля, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Во всех категориях за награды боролись 78 спортсменов из 29 регионов России.

Александра Васильева, которая представляет не только Псковскую область, но и Санкт-Петербург, завоевала золотую награду среди спортсменок четвёртого – пятого классов. Второе место досталось Инне Балахчиной из Хакасии, а замкнула тройку лидеров Ирина Воронина из Челябинской области.

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