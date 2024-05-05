Две мощные вспышки произошли на Солнце сегодня

19:16, 05 мая 2024, ПАИ

Две мощные вспышки произошли на Солнце сегодня, 5 мая, сообщает РИА Новости.

«На Солнце вторая X вспышка за сутки. Взрыв зарегистрирован на том же участке Солнца, что и предыдущая вспышка. Максимум зарегистрирован в 14:54 по мск. Это означает, что между двумя событиями прошло всего около шести часов», – уточнили учёные из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

Ранее вспышка такого же уровня произошла 3 мая. О том, какие опасные последствия она может вызвать, читайте здесь.