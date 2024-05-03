Сильнейшая вспышка произошла на Солнце: какие опасные последствия она может вызвать

14:45, 03 мая 2024, ПАИ

Вспышка высшего балла X произошла на Солнце сегодня, 3 мая, сообщает РБК со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

Учёные зафиксировали вспышку в 5:30. Предварительно, возможность движения облаков плазмы в сторону Земли высокая, как и вероятность новой магнитной бури. Особо чувствительные люди, по словам специалистов, могут почувствовать магнитную бурю за один-два дня до её фиксирования учёными.

У метеозависимых людей во время вспышек может болеть голова и проявляться сердечно-сосудистые заболевания, отмечают эксперты и успокаивают – вспышка не наносит серьёзного ущерба здоровью. При этом в случае плохого самочувствия специалисты рекомендуют отложить дела и отдохнуть. Кроме того, могут наблюдаться перебои в работе приборов, однако массового выведения их из строя не наблюдалось.

Напомним, предыдущая вспышка такой мощности была зафиксирована 22 февраля.

Ранее учёный предупредил о волне магнитных бурь, которые будут происходить по несколько раз в месяц в 2024 году.