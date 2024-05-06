Циклон принесёт на Северо-Запад России дожди

07:05, 06 мая 2024, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

В первый день недели, 6 мая, осадки на территории Северо-Запада маловероятны, подчеркнули специалисты. А после этого из-за циклона придут дожди, которые местами будут переходить в снег.

Дневная температура на севере территории будет от -2 до +3 градусов, а в южной части от +6 до +11 градусов. А в среду ожидается на 3-4 градуса прохладнее.