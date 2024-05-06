Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Крупнейшая за последние десять лет вспышка произошла на Солнце

Одна из крупнейших вспышек за последние десять лет произошла на Солнце, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачёва.

На Солнце было всего четыре крупных взрыва с мая 2024 года. Сейчас приходят сообщения о резком росте потоков рентгеновского излучения на орбите Земли.

Кроме того, две мощные вспышки на Солнце произошли 5 мая этого года.

У метеозависимых людей во время вспышек может болеть голова и проявляться сердечно-сосудистые заболевания, отмечают эксперты и успокаивают: вспышка не наносит серьёзного ущерба здоровью. При этом в случае плохого самочувствия специалисты рекомендуют отложить дела и отдохнуть. Кроме того, могут наблюдаться перебои в работе приборов, однако массового выведения их из строя не наблюдалось.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 мая 2024

Вечный огонь зажгли в Острове
06 мая 2024

Несколько участков дорог перекроют в Псковской области 9 мая
06 мая 2024

Вечный огонь зажгут в Острове
06 мая 2024

11 делегатов представляют Псковскую область на форуме «Пик возможностей» в Нижнем Новгороде
06 мая 2024

«Ольгинский десант» привёл в порядок братское захоронение в Псковском районе
06 мая 2024

Из-за похолодания отопление в Пскове начнут отключать на неделю позже
06 мая 2024

Циклон принесёт на Северо-Запад России дожди
05 мая 2024

Программу к 100-летию Булата Окуджавы представят псковичам 13 мая 

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...