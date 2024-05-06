Крупнейшая за последние десять лет вспышка произошла на Солнце

10:51, 06 мая 2024, ПАИ

Одна из крупнейших вспышек за последние десять лет произошла на Солнце, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачёва.

На Солнце было всего четыре крупных взрыва с мая 2024 года. Сейчас приходят сообщения о резком росте потоков рентгеновского излучения на орбите Земли.

Кроме того, две мощные вспышки на Солнце произошли 5 мая этого года.

У метеозависимых людей во время вспышек может болеть голова и проявляться сердечно-сосудистые заболевания, отмечают эксперты и успокаивают: вспышка не наносит серьёзного ущерба здоровью. При этом в случае плохого самочувствия специалисты рекомендуют отложить дела и отдохнуть. Кроме того, могут наблюдаться перебои в работе приборов, однако массового выведения их из строя не наблюдалось.