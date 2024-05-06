В график вывоза отходов в Палкинском районе внесли ещё одну деревню

11:52, 06 мая 2024, ПАИ

В график вывоза отходов в Палкинском районе включили ещё один населённый пункт, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Экопром».

С 12 мая каждое второе и четвёртое воскресенье месяца отходы будут вывозиться из деревни Пахомово Палкинского района.

Местом накопления ТКО определена площадка: 57.514150, 27.981035.

Реклама. ООО «Экопром». ИНН 5263049020. Erid: LjN8KB7zs.