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Общество

Россиянка лишилась шенгенской визы и загранпаспорта из-за опечатки

Из-за опечатки у жительницы Калининграда изъяли загранпаспорт, с которым она путешествовала пять лет, пишет «Страна Калининград».

Женщина возвращалась домой после отдыха в Европе накануне майских праздников. Польские пограничники ее пропустили, но российская сторона заметила ошибку в загранпаспорте. О ее существовании женщина знала, но никаких проблем из-за нее раньше у путешественницы не возникало. С опечаткой в написании города в документе она путешествовала последние пять лет.

«О том, что есть ошибка в написании города («Калинингард» вместо «Калининград»), знала — один раз мне об этом сказали, но это никогда не становилось проблемой. Путешествовала я с этим документом и в прошлом году, после ужесточения правил. Так что изъятие паспорта стало настоящим шоком», — призналась владелица документа.

Теперь ей предстоит не только переоформлять загранпаспорт, но и восстанавливать полугодовую шенгенскую визу — ее аннулировали вместе с документом. Также на изъятый паспорт был оформлен УТД (упрощенный транзитный документ), по которому владелица имела право на проезд через Литву на автомобиле.

В Российском союзе туриндустрии и Ассоциации туроператоров России напомнили, что ответственность за правильность указанных в загранпаспорте данных лежит на его владельце.

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